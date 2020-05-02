Зарубежные банки блокируют доступ к счетам во время пандемии

В ситуации резкого оттока вкладов иностранные банки в России хватаются за любую возможность получить в свое распоряжение живые деньги. В ход идут самые иезуитские способы отъема денежных средств у граждан.

Как правило, зарубежные банки просят клиентов предоставить "невыполнимый" набор документов. Более того, пока власти регионов в спешном порядке переводят все возможные государственные услуги в онлайн, чтобы минимизировать контакты граждан с сотрудниками госслужб, финансовые организации поступают ровно наоборот. Невозможность личного присутствия в отделении банка становится поводом для отказа в проведении операции.

"Хотел перевести денег своему пожилому отцу-учителю с "Райффайзенбанка". Мой отец 40 лет работает в школе за копейки. Их всех сейчас отправили на карантин с окладом около 10 тысяч рублей. И я не смог зайти в "Райффайзен" онлайн! Пришла СМС, что мои счета и карты заблокированы без указания причины. Я использую "Райффайзен" только для сохранения личных накоплений, туда не идут никакие поступления от коммерческой деятельности", — говорит самый известный "русский хакер", эксперт по банковским операциям Дмитрий Артимович.

По его словам, сотрудник банка 30 апреля принял его заявление "с огромным скандалом" и в телефонном разговоре заверил, что вопрос будет решен в течение дня. Однако вскоре Артимовичу пришло SMS-сообщение, где ориентировочным сроком просто ответа — не решения — было названо уже 14 мая.

Как в этой ситуации выживать престарелому отцу — вопрос для кого-то риторический, а для кого-то вполне конкретный. Налицо новая схема легального отъема средств у населения во время пандемии.

"Видя счета, на которые происходят автоматические начисления, но нет вывода средств, можно предположить, что на время режима самоизоляции их владельцам не до того. И тем более они не смогут лично предоставить никаких подтверждающих документов. А значит, можно их заблокировать, не извещая владельца, и вывести деньги. А когда пропажа обнаружится, пусть их и вернут через суд (в крайнем случае), но это будет потом, а несколько десятков миллионов рублей живых денег можно вписать в отчетность сейчас", — рассуждает Дмитрий Артимович.

Так что проверьте свой счет — есть ли у вас еще к нему доступ, рекомендует эксперт.