Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

С 1 мая бизнес сможет получить гранты на выплату зарплат

Экономика

Российские предприятия малого и среднего бизнеса уже с 1 мая смогут подать заявления на получение грантов на выплату зарплат. Их начнут предоставлять в мае и в июне текущего года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в правительстве заявил, что на программу предусмотрено 80 млрд рублей.

Максим Решетников в очередной раз напомнил, что главное требование к предприятиям, претендующим на получение грантов, — сохранение не менее 90% рабочих мест. Министр добавил, что почти 6 тысяч российских компаний уже получили беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, ещё 22 тысячи обращений на данный момент рассматриваются банками.

"Одной из самых востребованных сегодня является программа по кредитованию бизнеса под 0% на цели выплаты заработной платы. На сегодняшний момент этими кредитами уже воспользовалось почти 6 тыс. предприятий, еще 22 тыс. обращений сейчас в работе у банков", — сказал Решетников и уточнил, что в программе участвует 31 банк.

Какие предприятия смогут рассчитывать на поддержку?

Для того, чтобы рассчитывать на государственную поддержку, в перечне ОКВЭД для предприятий малого бизнеса должен быть указан хотя бы один код из числа пострадавших отраслей. Глава Минэкономразвития отметил, что для средних и крупных компаний кредитование предоставляется только по основному виду деятельности.

"Программа [кредитования] привязана к видам деятельности, которые бизнес ведет. Для малых и микропредприятий внесены изменения. И теперь, если хотя бы один из видов деятельности в уставе предприятия указан из числа пострадавших, не только основной, но и любой, то предприятие может участвовать [в программах поддержки]", — пояснил министр.

Темы бизнес максим решетников минэкономразвития
Новости Все >
Мошенники начали продавать старые аппараты ИВЛ
В ФНПР готовятся к увеличению количества безработных
Биологи получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита
Власти Испании назвали точные сроки возобновления чемпионата
Жительница Омска под видом мужчины выманила у девушки 255 тысяч
В Ульяновске мошенница обманула малоимущих земляков на 44 млн рублей
Путин: Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка
Призывные комиссии в России начнут работу с 12 мая
Жители Китая начали путешествовать внутри страны
Спецпропуска в Москве действительны до 4 мая
Последние материалы
Биологи получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита
Власти Испании назвали точные сроки возобновления чемпионата
Аюрведические туры в Индию для очищения и восстановления
В Ульяновске мошенница обманула малоимущих земляков на 44 млн рублей
Жительница Омска под видом мужчины выманила у девушки 255 тысяч
Путин: Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка
Призывные комиссии в России начнут работу с 12 мая
Жители Китая начали путешествовать внутри страны
Как помочь детям морально пережить пандемию каронавируса
Спецпропуска в Москве действительны до 4 мая
Популярное
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится

Выступая с очередным обращением к народу 28 апреля, президент объявил, что майские праздники в этом году пройдут в режиме "нон-стоп": с 1 по 11 мая страна будет отдыхать. А чем это "чревато" для школьников, рассказал депутат ГД

После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Василий Амирджанов Киселев предложил увековечить нацистского генерала Василий Амирджанов Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Пандемия в США: американцы не ждали такой беды
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Чем нужно питаться при воспалении легких
Режиссёр Марк Рудинштейн раскрыл доходы Павла Прилучного
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Почему Путин издевается над россиянами?
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Затулин: Лавров просто дал понять Украине, что они заигрались
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Вашингтон и Сеул уверены: Ким Чен Ын "прячется от коронавируса"
Китайцы мудрые, они найдут решение любой проблемы в своих архивах
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ