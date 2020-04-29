С 1 мая бизнес сможет получить гранты на выплату зарплат

Российские предприятия малого и среднего бизнеса уже с 1 мая смогут подать заявления на получение грантов на выплату зарплат. Их начнут предоставлять в мае и в июне текущего года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в правительстве заявил, что на программу предусмотрено 80 млрд рублей.

Максим Решетников в очередной раз напомнил, что главное требование к предприятиям, претендующим на получение грантов, — сохранение не менее 90% рабочих мест. Министр добавил, что почти 6 тысяч российских компаний уже получили беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, ещё 22 тысячи обращений на данный момент рассматриваются банками.

"Одной из самых востребованных сегодня является программа по кредитованию бизнеса под 0% на цели выплаты заработной платы. На сегодняшний момент этими кредитами уже воспользовалось почти 6 тыс. предприятий, еще 22 тыс. обращений сейчас в работе у банков", — сказал Решетников и уточнил, что в программе участвует 31 банк.

Какие предприятия смогут рассчитывать на поддержку?

Для того, чтобы рассчитывать на государственную поддержку, в перечне ОКВЭД для предприятий малого бизнеса должен быть указан хотя бы один код из числа пострадавших отраслей. Глава Минэкономразвития отметил, что для средних и крупных компаний кредитование предоставляется только по основному виду деятельности.