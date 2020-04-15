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Источник Правда.Ру

В США зафиксировали рекордный спад промышленности

Экономика

Объем промышленного производства в США за прошлый месяц упал на 5,4%. Это рекордное снижение — последний раз такое случалось в 1946 году. Причиной стало распространение коронавируса, из-за которого многие фабрики и заводы пришлось закрыть.

Сильнее всего пострадала область автомобилестроения и производства комплектующих для машин.

"Общий объем промышленного производства упал на 5,4% в марте, поскольку пандемия коронавируса привела к тому, что многие заводы в конце месяца приостановили работу. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности упал на 6,3%", — отмечается в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Американские эксперты заявляют, что из-за коронавируса экономика США пострадает в четыре раза сильнее, чем от финансового кризиса. Уровень безработицы в стране превысит 15%, что будет худшим результатом со времен Второй мировой. Тем не менее после окончания пандемии страна вернется на путь быстрого развития, считают специалисты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Малышева объяснила большое число заболевших коронавирусом в Нью-Йорке.

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