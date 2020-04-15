В США зафиксировали рекордный спад промышленности

Объем промышленного производства в США за прошлый месяц упал на 5,4%. Это рекордное снижение — последний раз такое случалось в 1946 году. Причиной стало распространение коронавируса, из-за которого многие фабрики и заводы пришлось закрыть.

Сильнее всего пострадала область автомобилестроения и производства комплектующих для машин.

"Общий объем промышленного производства упал на 5,4% в марте, поскольку пандемия коронавируса привела к тому, что многие заводы в конце месяца приостановили работу. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности упал на 6,3%", — отмечается в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Американские эксперты заявляют, что из-за коронавируса экономика США пострадает в четыре раза сильнее, чем от финансового кризиса. Уровень безработицы в стране превысит 15%, что будет худшим результатом со времен Второй мировой. Тем не менее после окончания пандемии страна вернется на путь быстрого развития, считают специалисты.

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