Малышева объяснила большое число заболевших коронавирусом в Нью-Йорке

Медик и телеведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева объяснила большое количество инфицированных COVID-19 в Нью-Йорке. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Во-первых, такая ситуация объясняется высокой плотностью населения — в Нью-Йорке проживает восемь миллионов человек. При этом далеко не все жители соблюдают карантинные меры. Второй причиной является активное тестирование граждан, помогающее выявлять новые случаи заражения.

К третьей причине Малышева отнесла наличие избыточного веса у многих жителей Нью-Йорка. Как отмечалось ранее, именно ожирение способствует развитию всевозможных осложнений на фоне заражения COVID-19.