Amazon наймет еще 75 тысяч сотрудников

Компания Amazon наймет 75 тыс. новых сотрудников для того, чтобы справляться с объемом заказов пользователей. Ранее уже было создано 100 тыс. дополнительных рабочих мест. Спрос на услуги Amazon растет в связи с закрытием многих магазинов из-за распространения коронавируса.

Новые сотрудники будут наняты для различного вида деятельности, в том числе работы на складе, в службе поддержки клиентов и доставки. Отмечается, что компания готова предоставлять временную работу тем, кто был уволен в связи с кризисом. Также потенциальные соискатели смогут выбрать опцию полного рабочего дня или частичную занятость.

"Мы знаем, что многие люди пострадали, поскольку рабочие места в таких областях, как гостиничный бизнес, ресторанный бизнес и туризм, были сокращены, многие оказались уволены в связи с этим кризисом, и мы приветствуем всех, кто остался без работы, чтобы присоединиться к нам в Amazon, пока все не вернется в нормальное русло и их бывший работодатель не сможет вернуть их обратно", — заявили в Amazon.

Кроме того, в компании намерены увеличить сотрудникам зарплату на 2 доллара для работающих в США и на 2 евро тем, кто трудится в европейских странах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что клиенты онлайн-магазинов все чаще становятся жертвами кибератак.