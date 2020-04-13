Клиенты онлайн-магазинов все чаще становятся жертвами кибератак

Доля клиентов онлайн-магазинов, попадающихся на фишинговые сайты, выросла до 18%. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда показатель по миру составлял всего 9%. Об этом заявили в "Лаборатории Касперского".

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обратили внимание на то, что в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко выросло количество фишинговых атак на тех, кто пользуется ресурсами для онлайн-шопинга. Доля попыток перехода пользователей на фейковые страницы интернет-магазинов по миру выросла в два раза — с 9% до 18%", — говорится в сообщении компании.

Специалисты объясняют рост случаев тем, что из-за режима самоизоляции люди стали больше времени проводить в интернете.

Более того, мошенники особо активизировались на фоне сообщений о распространении коронавируса. Эксперты обнаружили не менее 4,6 тыс. ресурсов, на которых доверчивым клиентам предлагают тесты, маски, лекарства и не только.

Специалисты советуют пользоваться только проверенными интернет-магазинами и оплачивать товары с помощью отдельной карты, на которую средства можно зачислить непосредственно перед покупкой.

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