Forbes составил рейтинг самых богатых людей в мире

Основатель Amazon Джефф Безос третий год подряд становится самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Это звание он сохранил несмотря на то, что его состояние сократилось на 18 млрд долларов и теперь составляет 113 млрд.

На втором месте оказался основатель Microsoft Билл Гейтс с 98 млрд. Эксперты часто сходятся во мнении, что он легко бы мог занимать верхнюю строчку списка, если бы не тратил много средств на благотворительность. Замыкает топ-3 генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно, его состояние оценивается в 76 млрд.

Всего в список попали 2095 миллиардеров со всего мира. Это на несколько десятков меньше, чем в прошлом году.

В рейтинге оказались 102 россиянина. Пятеро из них впервые попали в него. Среди новичков оказались основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь сервиса Revolut Николай Сторонский, основатель сети "Красное & Белое" Сергей Студенников и президент группы "Аллтек" Дмитрий Босо.

Ранее Pravda. ru сообщала, что вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вернулась на вершину рейтинга богатейших россиянок по версии Forbes. Состояние Елены Батуриной оценивается в 1,3 млрд долларов.