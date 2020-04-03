Батурина вернула себе звание богатейшей россиянки

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вернулась на вершину рейтинга богатейших россиянок, по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 1,3 млрд доллара.

Елене Батуриной удалось сместить с позиции лидера списка — основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук.

Батурина оказалась на второй строчке рейтинга в феврале этого года. Forbes оценил ее состояние в 1,2 млрд доллара, тогда как у Бакальчук было 1,4 млрд доллара. Однако из-за последующего кризиса в экономике, связанного с колебаниями курса доллара и эпидемией коронавируса, основательница знаменитого интернет-магазина потеряла не менее 0,4 млрд.

На активы Батуриной ситуация в экономике практически не повлияла, так как большинство из них находятся за пределами России. Вдова Лужкова занимается международными инвестициями. Она находится на 55-м месте в мировом списке женщин-миллиардеров, накопивших состояние самостоятельно.

Ранее Pradva.ru рассказывала, как Татьяне Бакальчук удалось потеснить с пьедестала Елену Батурину. Миллиардный бизнес начинался с офиса в квартире.