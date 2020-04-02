Курсы доллара и евро снижаются. Понижение составляет менее двух рублей.
Согласно данным Московской биржи, торги открылись с укрепления рубля. Сегодня курс доллара составляет 77,76 рубля. Снижение составило 1 рубль 23 копейки.
Курс евро упал на 1 рубль 81 копейку и достиг 84,50 рубля.
Ранее "Правда.Ру" писала, что для сохранения экономики России нужно вернуться к СССР. Такое мнение высказал политик Александр Собянин.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.