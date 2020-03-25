Недельные повседневные траты жителей России с 16 по 22 марта оказались рекордными в текущем году.
По расчетам социологов холдинга "Ромир",
"на 12-й неделе объемы повседневных трат типичной семьи в РФ вопреки традициям увеличились и достигли значения в 5 025 рублей".
За 16-22 марта среднестатистическим домохозяйством было израсходовано на 149 рублей больше, чем на неделю раньше, а в годовом сопоставлении рост достиг 18,7% (+792 рубля), пояснили эксперты.
В самом холдинге "такой резкий скачок" объяснили "повышением объемов продуктовых закупок жителей страны".
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