Нефтяные цены показали рост

Цена на нефть Brent увеличилась на 3,72% — до 28,16 доллара за баррель.

Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов на 05:06 по Москве.

Цена нефти WTI выросла на 5% и достигла 25,21 доллара за баррель.

Обвал нефтяных цен начался ранее в марте после выхода РФ и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ об уменьшении добычи нефти и начале большой ценовой войны.

Вторым негативным фактором для нефти выступило падение спроса на сырье на фоне распространения коронавируса и приостановки деятельности многих предприятий.