В ряде банков России повышаются ставки по ипотеке и вкладам

В России ряд банков начал повышать ставки по ипотеке и вкладам на фоне почти 20%-ого снижения курса рубля.

При этом в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых, в то же время отказавшись от намерения ее дальнейшего снижения.

Изменения введены

Банк "Открытие"

поднимает по ипотеке на 1,5 процентных пункта,

ставки по беззалоговым кредитам оставляет на прежнем уровне.

Совкомбанк

с 19 марта повысил ставки на вклады в рублях.

Тинькофф банк

с 23 марта повысил ставки по вкладам в рублях и долларах и по накопительным счетам,

условия кредитования не изменил.

Росбанк, Райффайзенбанк, банк "Зенит"

начали повышать ставки по ипотеке

Выжидательную позицию заняли

ВТБ

пока не меняет условия по кредитным продуктам, в том числе по ипотеке,

снизил ставки по вкладам

В банке не исключают возможности изменения по кредитным и депозитным продуктам:

"это будет зависеть от макроэкономической ситуации".

"Почта банк"

пока пересматривать свои ставки не планирует.

"Хоум Кредит"

ставки по кредитам оставляет на прежних уровнях.

"ОТП Банк"

никаких решений еще не принял:

"Мы будем наблюдать за ситуацией на рынке - спрос на кредиты, качество заемщиков - исходя из этого уже будем принимать решение по ставкам", - говорят в кредитной организации.

Сбербанк

Светлана Кирсанова, зампред правления банка, заявила: