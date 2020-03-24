В России ряд банков начал повышать ставки по ипотеке и вкладам на фоне почти 20%-ого снижения курса рубля.
При этом в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых, в то же время отказавшись от намерения ее дальнейшего снижения.
В банке не исключают возможности изменения по кредитным и депозитным продуктам:
"это будет зависеть от макроэкономической ситуации".
"Мы будем наблюдать за ситуацией на рынке - спрос на кредиты, качество заемщиков - исходя из этого уже будем принимать решение по ставкам", - говорят в кредитной организации.
Светлана Кирсанова, зампред правления банка, заявила:
"сигнала для повышения ставки пока нет".
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.