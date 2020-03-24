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В ряде банков России повышаются ставки по ипотеке и вкладам

Экономика » Финансы » Банки

В России ряд банков начал повышать ставки по ипотеке и вкладам на фоне почти 20%-ого снижения курса рубля.

При этом в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых, в то же время отказавшись от намерения ее дальнейшего снижения. 

Изменения введены 

Банк "Открытие"

  • поднимает по ипотеке на 1,5 процентных пункта,
  • ставки по беззалоговым кредитам оставляет на прежнем уровне.

Совкомбанк

  • с 19 марта повысил ставки на вклады в рублях.

Тинькофф банк

  • с 23 марта повысил ставки по вкладам в рублях и долларах и по накопительным счетам,
  • условия кредитования не изменил.

 Росбанк, Райффайзенбанк, банк "Зенит"

  • начали повышать ставки по ипотеке

Выжидательную позицию заняли

ВТБ 

  • пока не меняет условия по кредитным продуктам, в том числе по ипотеке,
  • снизил ставки по вкладам

В банке не исключают возможности изменения по кредитным и депозитным продуктам:

"это будет зависеть от макроэкономической ситуации".

"Почта банк"

  • пока пересматривать свои ставки не планирует.

"Хоум Кредит"

  • ставки по кредитам оставляет на прежних уровнях.

"ОТП Банк"

  • никаких решений еще не принял:

 "Мы будем наблюдать за ситуацией на рынке - спрос на кредиты, качество заемщиков - исходя из этого уже будем принимать решение по ставкам", - говорят в кредитной организации.

Сбербанк 

Светлана Кирсанова, зампред правления банка, заявила:

"сигнала для повышения ставки пока нет".

Темы российские банки кредитные ставки ставки по ипотеке
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