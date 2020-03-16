Курс доллара подскочил выше 74 рублей

По состоянию на утро 16 марта, стоимость одного доллара на Московской бирже выросла на 2,06% и составила 74 рубля.

Аналогичный рост показал и евро - в районе 2%. Его стоимость увеличилась до 82,49 рубля.