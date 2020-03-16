В России услуги сотовой связи могут подорожать на 20%

В случае если государство не начнет компенсировать операторам сотовой связи бесплатный доступ для абонентов к социально значимым сетям, цены на связь вырастут на 20%.

Об этом заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей по связи и IT.

Членами рабочей группы РСПП, в которую входят представители от "Яндекса", Mail. ru Group и четырех лидеров рынка сотовой связи — "Мегафона", "МТС", "ЭР-Телекома" и "Теле-2", уже подготовлено все необходимое для предоставления свободного доступа к отдельным социальным сервисам.

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Но поскольку из-за падения рубля услуги связи неминуемо будут дорожать, РСПП предлагает правительству:

либо ввести налоговые льготы или вычеты;

либо финансировать запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом для компенсации затрат.

На реализацию проекта, по оценке интернет-компаний и операторов, необходимо более 150 млрд рублей в год. Об этом представители сотовых операторов говорили еще в феврале.

Теперь же, вероятно, названную сумму придется корректировать.