Минпромторг исключил закрытие магазинов в России

В России не будут закрыты торговые сети, которые продают продовольственные товары. Они создали необходимый запас товаров на случай обострения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли.