В России не будут закрыты торговые сети, которые продают продовольственные товары. Они создали необходимый запас товаров на случай обострения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли.
"Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков", - рассказали в пресс-службе ведомства.
"Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определённым циклом - товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети", - добавили в Минпромторге.
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