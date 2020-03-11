Авиационный завод Новосибирска получит 300 млн на развитие

На цели развития Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) пустят 300 миллионов рублей.

Об этом со ссылкой на руководителя холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского сообщило издание "Коммерсантъ Сибирь".

"Внутри холдинга происходит обновление. Свыше 300 млн рублей в предстоящие два года, согласно планам, готовы вложить в развитие завода", — пояснил Богинский.

Указывается, что НАРЗ является единственным предприятием в России, у которого есть сертификат разработчика.