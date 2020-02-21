Вследствие сокращения товарооборота с Китаем на фоне распространения коронавируса экономика России ежедневно лишается около одного миллиарда рублей. В экономическом блоке правительства РФ встревожены негативным влиянием эпидемии.
Как пояснил в интервью "РБК" министр финансов России Антон Силуанов, сведения об экономических потерях были ему предоставлены в таможенной службе. Он отметил, что наша страна ощутила на себе последствия коронавируса не только в плане объемов товарооборота, но и по другим направлениям: уменьшилась загрузка гостиниц, транспорта, авиаперевозок.
Как считает министр, влияние на экономику будет зависеть от того, сколько еще будет длиться карантин и ситуация со спросом в КНР. Аналогичное мнение ранее выразили в Счетной палате. Там отметили, что распространение коронавируса окажет отрицательное воздействие на мировую и отечественную экономики, но пока делать определенные оценки масштабов потерь сложно — все будет зависеть от развития событий в перспективе.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.