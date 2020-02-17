Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Эксперты назвали регионы РФ с лучшим качеством жизни

Экономика

Наиболее высокое качество жизни эксперты зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного РИА "Новости". Отмечается, что сводный балл у данных областей превысил 70 из 100 возможных. Как полагают эксперты, в ближайшее время лидеры рейтинга не поменяются: столицы находятся в самом верху списка благодаря развитой инфраструктуре и уровню экономического развития.

А кто в аутсайдерах?

После топ-3 следуют Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. На последних строчках рейтинга оказались Еврейская автономная область (ЕАО), Карачаево-Черкесия и Республика Тува. Там отмечается невысокий уровень социально-экономического развития, безработица и маленькие заработные платы.

жизнь россия регион рейтинг
Актуальная аналитика
Формула небес
Всегда открытое людям сердце - Гороскоп дня
Общество
Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности
Новости спорта
Простые совету по спортивному питанию
Последние материалы
Никому из россиян еще не поставили диагноз "коронавирус"
Бузова прыгнула со сцены в толпу, но ее никто не поймал
Более пяти тысяч семей Москвы получили страховые выплаты за жилье
Россия и Турция должны найти решение ситуации по Идлибу 17 февраля
Водонаева отказалась от участия в ток-шоу из-за скандала
Китайские врачи: коронавирус приводит к бесплодию
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Невролог: офисные работники рискуют заработать "болезнь доярок"
Правительство России купит акции Сбербанка
Эксперты назвали регионы РФ с лучшим качеством жизни
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Прошлое
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Мир. Новости мира
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Новости полиции и криминала
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Соломон Соловьев Всегда открытое людям сердце - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Судья КС заявил, что Россию не нужно считать правопреемницей СССР
Водонаева отказалась от участия в ток-шоу из-за скандала
Песков объяснил поведение Лукашенко
Эксперты назвали регионы РФ с лучшим качеством жизни
Водонаева отказалась от участия в ток-шоу из-за скандала
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Хайповое высказывание представителя РПЦ возмутило общественность
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Крупнейший мировой форум производителей мобильных устройств отменен
Хайповое высказывание представителя РПЦ возмутило общественность
Российскому послу в Турции угрожают "небоскребами из черепов"
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Пенсионер из Сербии пешком идет в Москву на парад 9 мая
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ