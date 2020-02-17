Эксперты назвали регионы РФ с лучшим качеством жизни

Наиболее высокое качество жизни эксперты зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного РИА "Новости". Отмечается, что сводный балл у данных областей превысил 70 из 100 возможных. Как полагают эксперты, в ближайшее время лидеры рейтинга не поменяются: столицы находятся в самом верху списка благодаря развитой инфраструктуре и уровню экономического развития.

А кто в аутсайдерах?

После топ-3 следуют Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. На последних строчках рейтинга оказались Еврейская автономная область (ЕАО), Карачаево-Черкесия и Республика Тува. Там отмечается невысокий уровень социально-экономического развития, безработица и маленькие заработные платы.