Польские предприятия перестанут закупать в России уголь

Польша планирует отказаться от закупок угля в России. Об этом заявил министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

Уголь больше не будут закупать государственные предприятия. Причем речь идет не только о России, но также и о САШ, странах Южной Америки.

«Могу заявить, потому что я провёл переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа», - заявил польский министр в эфире местной радиостанции.

Между тем, за прошедшие годы Россия была основным поставщиком угля для Польши. Из всего объема поставляемого угля 70% приходилось на долю РФ. Только в прошлом году поляки закупили в других государств около 19 млн тонн твердого топлива.