Максим Топилин назначен руководителем Пенсионного фонда РФ

Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Максим Топилин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на пост председателя правления, сообщает ТАСС.

А ранее стало известно что и. о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в состав нового кабинета министров, возглавляемого Михаилом Мишустиным, и ему подыщут замену.

Напомним, Максим Топилин был главой министерства с 2012 года, ранее он находился на должности заместителя министра здравоохранения и социального развития.