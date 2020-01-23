Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Максим Топилин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на пост председателя правления, сообщает ТАСС.
А ранее стало известно что и. о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в состав нового кабинета министров, возглавляемого Михаилом Мишустиным, и ему подыщут замену.
Напомним, Максим Топилин был главой министерства с 2012 года, ранее он находился на должности заместителя министра здравоохранения и социального развития.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".