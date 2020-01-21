ПФР: в России сократилось число пенсионеров

В 2020 году по причине увеличения пенсионного возраста выход на пенсию отсрочился у 800 тысяч жителей РФ. Об этом журналистам рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Как сообщает ТАСС, он уточнил, что данный показатель вырос "нарастающим итогом — с учетом граждан, у которых сдвинулся срок выхода на пенсию в прошлом году".

Кроме этого, как отметил Дроздов, стало больше тех, кто уйдет на пенсию раньше срока. В том числе, пояснил он, это случится за счет многодетных матерей: с 2021 года в 56 лет будут выходить на пенсию матери, которые родили и воспитали четверых и более детей, а с 2023 года в 57 лет — матери троих детей.