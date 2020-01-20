Глава МВФ прогнозирует кризис в мировой экономике

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила о новой фазе мирового экономического кризиса, причина которого — неравенство и неустойчивость экономического сектора.

За 20 лет разрыв в доходах между странами уменьшился, но неравенство среди населения растет

Как передает РИА "Новости", в ходе своего выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне она пояснила, что за минувшее 20-летие разрыв в доходах между странами сократился, но неравенство между категориями населения только растет. По словам Георгиевой, во многих государствах имеется небольшой процент граждан, доходы которых сопоставимы с размером доходов самых групп населения.