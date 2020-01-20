Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила о новой фазе мирового экономического кризиса, причина которого — неравенство и неустойчивость экономического сектора.
Как передает РИА "Новости", в ходе своего выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне она пояснила, что за минувшее 20-летие разрыв в доходах между странами сократился, но неравенство между категориями населения только растет. По словам Георгиевой, во многих государствах имеется небольшой процент граждан, доходы которых сопоставимы с размером доходов самых групп населения.
"В каком-то смысле эта негативная тенденция напоминает ситуацию начала 20-го века, когда внедрение технологий и интеграция вначале вызвали первый "позолоченный век", "ревущий двадцатый", а после и финансовую катастрофу", — пояснила она.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.