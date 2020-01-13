Три офшора из Британии будут передавать данные о счетах граждан РФ

Коронные земли Великобритании Мэн, Гернси и Джерси, являющиеся низконалоговыми юрисдикциями, включили Россию в списки государств-участниц автоматического обмена налоговыми сведениями в 2020-м году. Об этом говорится в официальных списках.

Как напоминает РИА Новости, в конце 2019-го года Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила Мэн, Гернси и Джерси из перечня партнеров вместе с Британией и Литвой. Это случилось после того, как Англия отказалась от автоматического обмена финансовыми данными с РФ.

Напомним, наша страна присоединилась к глобальному автообмену по единому стандарту (Common Reporting Standard) осенью прошлого года. В список юрисдикций-участников автообмена с РФ входит 77 государств и 12 территорий.