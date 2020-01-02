Госдума: экономика России разделится на два полюса

Россия делится на две экономики. Такое заявление сделал депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).

"В настоящее время у нас как бы две экономики, два полюса, два государства. По данным социологического исследования, 72% опрошенных не видят совпадения интересов власти и общества. Внешняя экономика, где ситуация складывается нормально, там все растет — нефть, газ, металл, лес, финансовые рынки, банковская сфера. Также создали финансовый суперлиберальный капитализм, когда о товарных рынках забыли, предпочтя им финансовые", — заключил депутат.