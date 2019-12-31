Данные Росстата и ПФР о средней пенсии в 2019 году не совпали

Размер пенсий по результатам ноября текущего года составил 14 224 рубля. Как пояснили в Росстате, за год пенсионные выплаты продемонстрировали рост на 6,2%, при том как в сравнении с октябрем показатель увеличился только на 0,1%.

В Росстате подчеркнули, что с учетом инфляции размер реальной ежемесячной пенсии стал больше в ноябре на 2,6%, но в годовом выражении он уменьшился на 0,1% к октябрю 2019 года, передает ura. news.

А ранее источник писал, что руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявлял, что, по данным на 1 октября, средняя пенсия по старости составила 15 495 рублей. К аналогичным показателям размера пенсий склоняются и в Минтруда: в ведомстве называли цифру в 15,5 тысяч рублей.