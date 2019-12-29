Самозанятых граждан приравняли к бизнесу в сфере госзакупок

Президент России Владимир Путин подписал закон, который временно приравнивает самозанятых, участвующих в закупках госкорпораций, к субъектам малого и среднего бизнеса. На данный момент законодательство предусматривает государственную поддержку для предпринимателей, задействованных в закупках госкомпаний.

Подписанный закон будет уравнивать в правах предпринимателей и самозанятых. Теперь лица, использующие "налог на профессиональный доход" смогут претендовать на обязательные квоты закупок, сокращенный срок оплаты за поставленный товар, а также право на участие в программах развития и партнерства.