РФ и Беларусь скоро согласуют дорожные карты по интеграции

Россия и Белоруссия в ближайшее время завершат согласование дорожных карт по экономической интеграции. Об этом в интервью одному из телеканалов сегодня, 26 декабря, заявил руководитель Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Это очень большой и трудный процесс. Мы сейчас близко подошли к тому, чтобы закончить эту работу", — пояснил он."Если этот пакет подпишут, то и правительству России, и правительству Белоруссии придется очень много потрудиться в будущем году и 2021-м году для реализации всего намеченного", — сказал Орешкин.

Что остается нерешенным?

Отмечается, что не согласованными до конца в рамках Союзного государства остаются вопросы по нефти, газу и налогам, рассказал СМИ Максим Орешкин по результатам переговоров друг стран на высшем уровне, состоявшихся 20 декабря.