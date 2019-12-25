Москва увеличила экспорт на 15% в 2019 году

В текущем году Москве удалось нарастить экспорт больше чем на 15% в сравнении с 2018-м годом. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Причем самым крупным партнером российской столицы стала Британия.

"Общие объемы несырьевого неэнергетического экспорта Москвы только за январь-октябрь 2019 года достигли $21,9 млрд. При этом повышение объема экспорта по отношению к тому же периоду прошлого года составило чуть более 15%. Поэтому можно с уверенностью заявлять о стабильной положительной динамике", — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что, преимущественно, Москва экспортирует механическое оборудование и технику, а также компьютеры. В целом стоимость поставок данной группы достигла $4,9 млрд.