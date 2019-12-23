29 млрд рублей уже сэкономили перевозчики благодаря Крымскому мосту

Примерно 29 миллиардов рублей составила совокупная экономия автовладельцев и перевозчиков после запуска автомобильной части Крымского моста.

Об этом сегодня рассказали в информационном центре «Крымский мост».

«С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 миллиарда рублей»,

- говорится в сообщении.

За 19 месяцев, прошедших после запуска автодороги через Керченский пролив- с мая 2018 года, по ней проехали 8,5 миллионов машин. Из них

900 тысяч - грузовики,

110 тысяч - автобусы.

А пассажиропоток, отмечается в сообщении инфоцентра, за этот период был в 1,7 раза больше, чем пропустила паромная переправа, начиная с 2015 года.

Сегодня состоится еще одно историческое событие - из Москвы и Петербурга по новой, железнодорожной, части Крымского моста начнут курсировать пассажирские поезда.

На 23 и 24 декабря, как сообщает РЖД, все билеты на них уже проданы. Стоимость билета от столицы до Симферополя - от 2966 рублей.