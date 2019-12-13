Курс рубля взлетел

Курс рубля за минувшие два дня обновил локальные максимумы по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже. Отечественная валюта взлетела на фоне хороших новостей.

Отмечается, что вечером 11 декабря курс доллара колебался в границах 63,55-63,6 рубля, а по данным на 13:00 пятницы составил 62,35 рубля. Евро вчера впервые с сентября упал ниже отметки в 70 рублей, и в настоящее время составляет 69,74 рубля.

Основным фактором начала роста стало заседание ФРС США, сохранившей базовую ставку на уровне 1,5-1,75%. После этого долларом был обновлен минимум за несколько месяцев.

Кроме этого, в пользу рубля сыграли решения центральных банков Турции и Бразилии, снизивших ключевые ставки. Вследствие этого инвесторы предположили, что ЦБ РФ поступит аналогично в ходе сегодняшнего заседания.