ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в ходе заседания 12 декабря, в четверг, оставил процентные ставки на прежнем уровне.

Так, базовую ставку по кредитам ЕЦБ сохранил на нулевом уровне, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%, а ставку по депозитам — на уровне 0,5% годовых. Об этом сообщает РБК. Отмечается, что это было первое заседание совета директоров ЕЦБ, которым руководила новый председатель — Кристин Лагард. Ранее она возглавляла Международный валютный фонд (МВФ).

Данное решение на 100% соответствует консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg экспертов: этого решения ожидали все 57 опрошенных.

Напомним, в сентябре текущего года европейский регулятор снизил депозитную ставку на 0,1 п. п. и сообщил о возобновлении программы денежного стимулирования с 1 ноября, в процессе которой он будет каждый месяц приобретать облигации на €20 млрд. Ранее ставки не менялись в течение 3-х лет: в последний раз ЕЦБ понимал их в марте 2016 года. В ходе октябрьского заседания ставки оставили неизменными.