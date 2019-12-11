На рынке ипотеки Санкт-Петербурга заметили опасный тренд

Жителям Санкт-Петербурга, чьи реальные доходы падают уже 6-й год подряд, нужно все больше средств на приобретение жилья с учетом того, что стоимость квадратного метра в городе сохраняется на стабильно высоком уровне.

Так, за год средний размер ипотечного кредита вырос на 16% — с 2,73 до рекордных 3,17 млн руб. А период кредита достиг исторического максимума и составил 18 лет. Но вопреки ожиданиям банков и компаний-застройщиков, число заемщиков уменьшается. Так, в октябре 2019 года банки оформили на 27% меньше ипотечных кредитов, чем за тот же месяц прошлого года, передает РБК.

Кроме этого, общая сумма выданных кредитов упала на 17%, или на 3,4 млрд руб. К сравнению: по результатам сентября 2019 года объемы выдачи ипотеки упали на 9% от значений сентября прошлого года. В итоге, за месячный срок темпы падения ипотечного кредитования год к году ускорились приблизительно в два раза.