Россияне активно скупают электрокары

За первые 10 месяцев текущего года российские автолюбители купили 297 новых электрокаров, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

При этом эксперты уточняют, что 40% авторынка электрических машин - это модель Jaguar I-Pace. Она за январь-октябрь 2019 года была куплена в количестве 119 единиц.

На втором месте по продажам св России — электрокар Nissan Leaf. За первые десять месяцев этого года модель приобрели 114 человек.

Топ-3 замыкают машины американской компании Tesla. Дилеры бренда за названный период смогли продать 59 единиц продукции. Наибольшее количество кроссоверов было куплено модели Model X — 36 единиц. Электрокаров Model 3 и Model S раскупили по 13 единиц и 10 единиц соответственно.

Далее в списке следует Renault Twizy. С января по октябрь на российских дорогах появилось 5 таких машин.