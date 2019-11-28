С 1 декабря этого года в России случится несколько важных изменений. Так, повысятся цены на электричество и серьезно будет ужесточено наказание за оборот ряда лекарств. Важно помнить, что с 1 декабря в РФ также завершается период уплаты налогов.
Отмечается, что несмотря на подорожание тарифов за электроэнергию, официально новые тарифы начнут действовать с 1 января будущего года. Но фактически их повысят уже в этом году. Это затронет предельных минимальные и максимальные размеры тарифов на электричество.
Кроме этого, с 1 декабря ужесточится наказание за продажу некоторых медицинских препаратов. С этого периода за реализацию без рецепта от врача тапентадола, тропикамида и прегабалина будет введена уголовная ответственность.
Также в декабре всем автовладельцам закон предприсывает поставить на транспортные средства зимнюю резину. Это требование содержится в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств".
Напомним, что 1 декабря — последняя дата уплаты всех налогов на имущество за 2018-й год. В их число входят транспортный, земельный налоги, а также налог на имущество физлиц. В Федеральной налоговой службе предупредили, что при неуплате должникам с 3 декабря будут начислять пени.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.