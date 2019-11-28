Изменения в законах РФ с 1 декабря: россиян ждет рост тарифов

С 1 декабря этого года в России случится несколько важных изменений. Так, повысятся цены на электричество и серьезно будет ужесточено наказание за оборот ряда лекарств. Важно помнить, что с 1 декабря в РФ также завершается период уплаты налогов.

Отмечается, что несмотря на подорожание тарифов за электроэнергию, официально новые тарифы начнут действовать с 1 января будущего года. Но фактически их повысят уже в этом году. Это затронет предельных минимальные и максимальные размеры тарифов на электричество.

Кроме этого, с 1 декабря ужесточится наказание за продажу некоторых медицинских препаратов. С этого периода за реализацию без рецепта от врача тапентадола, тропикамида и прегабалина будет введена уголовная ответственность.

Также в декабре всем автовладельцам закон предприсывает поставить на транспортные средства зимнюю резину. Это требование содержится в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств".

Напомним, что 1 декабря — последняя дата уплаты всех налогов на имущество за 2018-й год. В их число входят транспортный, земельный налоги, а также налог на имущество физлиц. В Федеральной налоговой службе предупредили, что при неуплате должникам с 3 декабря будут начислять пени.