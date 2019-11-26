Некоторым россиянам не видать пенсии － СМИ

Россияне, чьи доходы сопоставимы с прожиточным минимумом, могут не заработать себе пенсию.

Так, если заработная плата не увеличилась на 11 тысяч рублей в месяц, то гражданин может не дождаться достойной пенсии, передают «Аргументы и Факты».

В ситуации, если размер всего заработка за месяц составляет 11 тысяч, то страховую пенсию можно и вовсе не получить.

Постановление правительства от ноября гласит, что предельный размер зарплаты для отчисления страховых взносов в ПФР в 2020-м году повысится на 11 833 рублей.

Как пояснила профессор Московского юридического университета имени Кутафина Эльвира Тучкова, при заработной плате в 20 тысяч рублей в настоящее время россияне смогут получить всего 2 пенсионных балла за год. Это прибавка менее чем 200 рублей к будущим пенсионным выплатам. И если в перспективе доход не вырастет, то за эту зарплату присвоят еще меньше баллов.

Как объяснила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, для получения достойной пенсии в 2019 году нужно получать зарплату не меньше 96 тысяч рублей. А в 2020-м году размер зарплаты должен составить как минимум 107 тысяч рублей.