Кто в России потеряет работу: эксперты назвали исчезающие профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за активного внедрения современных технологий.
Cпециалисты пояснили, что в первую очередь исчезнуть могут профессии продавца, водителя такси и грузчика.
"Под угрозой скорее те профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не требуются", — цитирует RT представителей института.
Это касается направлений, где большая часть действий выполняется механически.
При этом опрос ВНИИ труда, которые недавно проводился среди 26,9 тысяч компаний, показал, что в топ-10 самых востребованных профессий — юристы, специалисты по соцработе, специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования, младший медицинский персонал, делопроизводители, бухгалтеры.
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