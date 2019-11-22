Кто в России потеряет работу: эксперты назвали исчезающие профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за активного внедрения современных технологий.

Cпециалисты пояснили, что в первую очередь исчезнуть могут профессии продавца, водителя такси и грузчика.

"Под угрозой скорее те профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не требуются", — цитирует RT представителей института.

Это касается направлений, где большая часть действий выполняется механически.

При этом опрос ВНИИ труда, которые недавно проводился среди 26,9 тысяч компаний, показал, что в топ-10 самых востребованных профессий — юристы, специалисты по соцработе, специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования, младший медицинский персонал, делопроизводители, бухгалтеры.