Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Почта России" попросила более трехсот миллиардов рублей "на развитие"

Экономика print

 "Почта России" в ближайшие восемь лет (до 2027 года года) собирается кардинально расширить сферу своей деятельности: предприятие планирует запустить собственные интернет-магазины, создать структуры для управления недвижимостью и развивать собственную экосистему.

Как стало известно "Коммерсанту", для осуществления всех этих планов ФГУП попросило выделить более 300 миллиардов бюджетных рублей.

"К 2027 году "Почта России" рассчитывает стать "цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов". Она предлагает запускать онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров, а также монетизировать ГИС ЖКХ. Компания планирует выйти на новые рынки — например, предоставлять облачные услуги и создавать центры обработки данных, запустить венчурное подразделение, и не исключает M & A", — пишет "Ъ".

Затраты до 2024 года детализированы: в цифровую трансформацию планируется вложить 47 миллиардов рублей, в развитие логистики — 32 миллиарда, в модернизацию отделений почтовой связи в крупных городах и расширение сети — 33. На развитие новых продуктов потребуется еще 31 миллиард рублей. "Почта России" также предлагает создать агрегатор для оказания социальных, бытовых, госуслуг и образовательных сервисов, на что потребуется 85 миллиардов рублей госфинансирования.

Однако, "Почта России" предупреждает, что "изменение макроэкономической ситуации в стране и сокращение рынка услуг почтовой связи могут помешать реализации стратегии. Негативное влияние также могут оказать пенсионная реформа и политика государства по сокращению обращения наличной денежной массы, которые приведут к снижению дохода от выплаты пенсий".

Фото: pochta.ru

Темы бюджет развитие почта россии финансирование
Актуальная аналитика
Формула небес
Ларри Флинт выбрал интим, а не войну
Интересное и полезное
Как сделать Хэллоуин безопасным для домашних животных
Недвижимость
Какое жилье можно снять за $1000 в месяц в разных странах мира
Новости Все >
Турецкий военный эксперт назвал союзника России в Третьей мировой войне
"Почта России" попросила более трехсот миллиардов рублей "на развитие"
Расстрел в Забайкалье: Шамсутдинов жертва или убийца?
ВКС России пополнится новым беспилотником: "Орион" уже в строю
Конгресс США: процедура импечмента Трампа будет открытой
Отставной генерал МВД задержан за организацию заказного убийства
Трагедия в Нарьян-Маре: алкоголик убил спящего ребенка в детском саду
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Крым Украине
В США приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Последние материалы
Турецкий военный эксперт назвал союзника России в Третьей мировой войне
"Почта России" попросила более трехсот миллиардов рублей "на развитие"
Расстрел в Забайкалье: Шамсутдинов жертва или убийца?
ВКС России пополнится новым беспилотником: "Орион" уже в строю
Конгресс США: процедура импечмента Трампа будет открытой
Отставной генерал МВД задержан за организацию заказного убийства
Трагедия в Нарьян-Маре: алкоголик убил спящего ребенка в детском саду
Ларри Флинт выбрал интим, а не войну
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России
Как сделать Хэллоуин безопасным для домашних животных
Популярное
Мир. Новости мира
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться

Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.

Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Здоровье
Врачи предупредили об опасности шапок и беретов низкого качества
Соломон Соловьев Ларри Флинт выбрал интим, а не войну Соломон Соловьев Любовь Степушова Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Что создадут быстрее: меч джедая или аэроавто Игорь Буккер
Комментарии
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Крым Украине
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Ученые из Оклахомы расстройство сна связали с курением
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
В России бюджетники-иждивенцы стали паразитами
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
НАТО призывает Россию передать Крым Украине
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ