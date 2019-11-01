"Почта России" попросила более трехсот миллиардов рублей "на развитие"

"Почта России" в ближайшие восемь лет (до 2027 года года) собирается кардинально расширить сферу своей деятельности: предприятие планирует запустить собственные интернет-магазины, создать структуры для управления недвижимостью и развивать собственную экосистему.

Как стало известно "Коммерсанту", для осуществления всех этих планов ФГУП попросило выделить более 300 миллиардов бюджетных рублей.

"К 2027 году "Почта России" рассчитывает стать "цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов". Она предлагает запускать онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров, а также монетизировать ГИС ЖКХ. Компания планирует выйти на новые рынки — например, предоставлять облачные услуги и создавать центры обработки данных, запустить венчурное подразделение, и не исключает M & A", — пишет "Ъ".

Затраты до 2024 года детализированы: в цифровую трансформацию планируется вложить 47 миллиардов рублей, в развитие логистики — 32 миллиарда, в модернизацию отделений почтовой связи в крупных городах и расширение сети — 33. На развитие новых продуктов потребуется еще 31 миллиард рублей. "Почта России" также предлагает создать агрегатор для оказания социальных, бытовых, госуслуг и образовательных сервисов, на что потребуется 85 миллиардов рублей госфинансирования.

Однако, "Почта России" предупреждает, что "изменение макроэкономической ситуации в стране и сокращение рынка услуг почтовой связи могут помешать реализации стратегии. Негативное влияние также могут оказать пенсионная реформа и политика государства по сокращению обращения наличной денежной массы, которые приведут к снижению дохода от выплаты пенсий".

Фото: pochta.ru