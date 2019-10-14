Глава Минздрава: РФ теряет 2% ВВП ежегодно из-за смертей курильщиков

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала потери страны от преждевременной смерти курильщиков. По ее словам, курение сокращает потенциальные годы жизни в трудоспособном возрасте на девять лет у мужчин, и на 5,5 лет у женщин. В абсолютном выражении - это примерно 2% ВВП ежегодно.

Скворцова утверждает, что за последние несколько лет государственная политика в отношении табакокурения дает существенные результаты. А именно - общий уровень курения в стране сократился на 20%, влияние пассивного курения уменьшилось на 40%, уровень курения среди подростков уменьшился в 2,5 раза.

По словам главы Минздрава, на пороге появилась новая опасность - вейпы и электронные сигареты, которые являются принципиально новым видом устройств для доставки никотина. Скворцова считает, что эти устройства немедленно необходимо приравнять к обычным сигаретам, что на них распространялись законодательные ограничения.