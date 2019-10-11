Налоговые льготы нефтяникам в РФ за восемь лет выросли в четыре раза

Налоговые льготы для нефтегазовых компаний за последние восемь лет выросли более чем в четыре раза. Об этом заявил директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Министерства финансов России Владимир Цибанов.

"Это связано в первую очередь со снижением нефтегазовых доходов, что обусловлено умеренным снижением цены на нефть, которая заложена в прогнозе, и автоматическим расширением объема налоговых льгот нефтегазовому сектору", - объяснил он, передает агентство РБК.

В 2011 году налоговые льготы по нефтедобыче составили порядка 375 миллиардов рублей. В текущем году этот объем может достигнуть 1,6 триллиона рублей. При этом большинство льгот предоставляется автоматически. "Это связано с выработанностью месторождений. Льготы стимулируют сохранение добычи на более или менее стабильном уровне", - отметил представитель Минфина.

Ранее председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что предоставляемые нефтяникам льготы не дают сопоставимого роста инвестиций. По мнению сенатора,льготы должны применяться только в том случае, если они дают "реальную отдачу".