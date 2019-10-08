Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%: будет повышен единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что Налоговый кодекс подразумевает проведение ведомством ежегодной индексации с учётом изменения потребительских цен.
Согласно документу, ведомство предлагает повысить коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предлагается увеличить с 1,317 до 1,382, а для патентной системы — с 1,518 до 1,592.
Для расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) планируется использовать коэффициент 1,813. В прошлом году он составил 1,729. При этом ожидается, что рост ЕНВД в 2020 году будет выше ожидаемой инфляции 2019 года, уточняет RT.
Как полагает ряд экспертов, очередной рост налога негативно отразится на деятельности предпринимателей.
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Фото: infoportalru. ru
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