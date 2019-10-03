Больше половины россиян не хотят открывать свое дело. При этом доля граждан, категорически отвергающих возможность предпринимательства, выросла до рекордного показателя. Об этом рассказали специалисты РАНХиГС.
"Более половины (57,6%) граждан однозначно не желают создавать свой бизнес. При этом за прошедшие почти два десятилетия доля россиян, категорически отрицающих свою решимость основать бизнес, заметно выросла до рекордных 57,6%", - отмечается в исследовании.
Низкий уровень потенциальной деловой активности эксперты объяснили трудностями финансового характера у значительной части россиян. Больше половины граждан указали на отсутствие достаточных средств (стартового капитала, поддержки со стороны инвесторов) для занятия бизнесом. Еще 47% респондентов сослались на высокие налоги, 30% - на бюрократическую волокиту, неизбежную при получении различного рода разрешений. Столько же россиян пугает конкуренция со стороны других предпринимателей и отсутствие необходимых знаний.
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