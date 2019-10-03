Больше половины россиян категорически не хотят открывать бизнес

Больше половины россиян не хотят открывать свое дело. При этом доля граждан, категорически отвергающих возможность предпринимательства, выросла до рекордного показателя. Об этом рассказали специалисты РАНХиГС.

"Более половины (57,6%) граждан однозначно не желают создавать свой бизнес. При этом за прошедшие почти два десятилетия доля россиян, категорически отрицающих свою решимость основать бизнес, заметно выросла до рекордных 57,6%", - отмечается в исследовании.

Низкий уровень потенциальной деловой активности эксперты объяснили трудностями финансового характера у значительной части россиян. Больше половины граждан указали на отсутствие достаточных средств (стартового капитала, поддержки со стороны инвесторов) для занятия бизнесом. Еще 47% респондентов сослались на высокие налоги, 30% - на бюрократическую волокиту, неизбежную при получении различного рода разрешений. Столько же россиян пугает конкуренция со стороны других предпринимателей и отсутствие необходимых знаний.