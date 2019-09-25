Российская система платежных карт под угрозой?

РНКО "Платежный центр" прекратил обслуживание банковских карт небольшого столичного Банка Корпоративного Финансирования, пишет КоммерсантЪ.

В банке изданию прокомментировали, что для компенсации неудобств клиентов на период смены процессинга ввели расширенный режим работы отделений, отменили комиссию за переводы на счета в другие банки. По сообщениям на банковском форуме banki. ru клиентов обзванивали по телефону и отправляли смс. Судя по реакции завсегдатаев форума, клиенты банка уже привыкли наблюдать за семейными приключениями председателя совета директоров Ольги Миримской.

В Банке БКФ считают, что переход вызван недобросовестными действиями РНКО "Платежный центр", которая уведомила банк о прекращении обслуживания карт в одностороннем порядке около месяца назад, не дав возможности перевести обслуживание клиентов в другой банк-спонсор.

РНКО объясняет своё решение неудовлетворительным финансовым положением банка. Банк настаивает, что разместил в РНКО обеспечительный платеж в соответствии с требованиями платежного центра и даже предлагал его увеличить, а отказ РНКО может быть местью семьи Смирновых, американских бенефециаров группы компаний ЦФТ, куда входит РНКО, КартСтандарт, Золотая корона и ещё ряд финтех компаний.

Ранее "КартСтандарт" уже блокировал карты другого российского банка Еврофинанс Моснарбанк, присоединившись к американским санкциям. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков призвал тогда принять отдельный закон, по которому российские банки должны переводить процессинг на отечественное программное обеспечение и технологии, а также работать напрямую в НСПК, без посредников.

По всей видимости отечественный рынок платежных систем ждут серьезные перемены: обращение Банк БКФ в Банк России, Комитет Государственной думы по финансовым рынкам, в Федеральную Антимонопольную Службу и Прокуратуру РФ может вызвать большой общественный резонанс, так как опасения высказанные на V Ялтинском Международном экономическом форуме становятся более реальными.