Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости изменить механизм финансирования регионов, чтобы средства в местные бюджеты поступали вовремя. Об этом председатель нижней палаты парламента рассказал главе Минфина Антону Силуанову.
По словам Володина, деньги в региональные бюджеты поступают во втором полугодии. Парламентарий предлагает, чтобы профильные министерства и ведомства готовили подзаконные акты до конца года предшествующего следующему финансовому году. Тогда, по мнению Володина, деньги будут поступать в установленные сроки.
Госдума уже дала соответствующие поручения профильным комитетам, чтобы разработать необходимые законопроекты для работы нового механизма финансирования регионов.
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