Володин призвал изменить порядок финансирования регионов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости изменить механизм финансирования регионов, чтобы средства в местные бюджеты поступали вовремя. Об этом председатель нижней палаты парламента рассказал главе Минфина Антону Силуанову.

По словам Володина, деньги в региональные бюджеты поступают во втором полугодии. Парламентарий предлагает, чтобы профильные министерства и ведомства готовили подзаконные акты до конца года предшествующего следующему финансовому году. Тогда, по мнению Володина, деньги будут поступать в установленные сроки.

Госдума уже дала соответствующие поручения профильным комитетам, чтобы разработать необходимые законопроекты для работы нового механизма финансирования регионов.