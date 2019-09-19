Закон о введении акцизов на виноград может привести к росту цен на вино

Закон о введении акцизов на виноград, направленный на поддержку отечественных производителей, приведет к повышению розничных цен на вино. Такое мнение высказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

"Точно будет подорожание, и никакие субсидии не помогут, потому что до сих пор не понятен механизм возврата, то есть в любом случае импортное и российское вино подорожают. Обычно они дорожают на 5-6%, может быть, теперь подорожает на 10%", - цитирует эксперта агентство ТАСС.

По его словам, литр вина может подорожать в среднем на 40 рублей, что дополнительно принесет государству более 20 миллиардов рублей в год. Введение акциза на виноград придаст стимул российским производителям работать с отечественным сырьем. Однако сейчас в стране слишком мало виноградников для полного обеспечения отрасли.

Напомним, 19 сентября депутаты одобрили закон о введении новых акцизов на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. В 2020 году ставки акцизов на вина вырастут с 18 рублей до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 рублей до 40 рублей за литр.

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