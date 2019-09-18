В "Роскачестве" посоветовали покупать российское белое вино

Специалисты "Роскачества" составили рекомендации по выбору белого вина. Предпочтение стоит отдавать отечественной продукции в стеклянной бутылке, поскольку в "пакетах" чаще всего продается не вино, а винные напитки.

Российские вина должны иметь на этикетке специальное обозначение: "вино защищенного географического указания". Без этой фразы присутствие в названии вина обозначений "крымское" или "кубанское" - маркетинговый ход.

Также эксперты отмечают, что цена вина не гарантирует его качества. "Согласно данным прошлогоднего исследования, некоторые вина ценой порядка 1 тыс. рублей на полке уступали в оценках экспертов более дешевым образцам", - подчеркивают в организации.

При этом белые вина дешевле 250 рублей лучше не покупать. Следует обратить внимание на то, что на бутылки в магазине не должен падать прямой солнечный свет или яркий свет близко расположенной подсветки. Для белого вина это не является полезным.