Регионам простят долги за выполнение указов Путина

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров обратился к Министерству финансов России с предложением списать часть долгов регионам, которые эффективно выполняют майские указы президента.

По его словам, выполняя национальные проекты, регионы экономят огромные средства федерального бюджета. В ведомстве к подобной инициативе отнеслись "не очень позитивно", однако пообещали найти компромиссы. "Предложение интересное - будем рассматривать", - сказал первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

Он отметил, что к началу текущего месяца региональный долг снизился до 2 трлн рублей. Почти половину регионы должны федеральному бюджету. За 2008-2018 годы регионы получили свыше одного трлн рублей кредитов. Они также могут реструктурировать кредиты до 2024 года. Первые два года действует льгота. Льготный период может быть продлен для регионов, доходы которых в 2018-2019 годах превышали инфляцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко потребовала активнее вовлекать россиян в реализацию нацпроектов. Об этом она заявила на Форуме социальных инноваций регионов.

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