Хазин: Нацпроекты Путина появились, потому что у правительства Медведева нет программ

Центр макроэкономического анализа "Альфа-банка" подготовил обзор, который посвящен анализу нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В обзоре отмечается, что скорее всего с помощью нацпроектов не удастся добиться экономического рывка. Который, вообще говоря, нацпроекты и призваны обеспечить.
Эксперты "Альфа-банка" считают, что правительству не удастся добиться поставленных целей по нацпроектам. А именно — рост ВВП от их реализации не будет больше 0,2%. Темпы экономического роста России не приблизятся к темпам экономического развития стран "большой семерки", а эффект от вливания 25 триллионов рублей будет краткосрочным.
О соответствии обзора реальным показателям "Правде.Ру" рассказал российский экономист, политолог и публицист Михаил Хазин.
"Нацпроекты нужны потому, что у правительства нет программ, и оно отказывается вкладывать деньги в экономику. И по этой причине нужно их каким-то образом заставлять. Нацпроекты — это способ заставлять. Поскольку нацпроекты делает все равно правительство, оно делает максимально нехорошим способом", — пояснил принцип нацпроектов Михаил Хазин.
По его мнению, выделенные средства на реализацию нацпроектов (а это 25 триллионов рублей — ред.) с большой вероятностью пойдут в никуда. Но это не означает, что проекты являются обиранием населения. Михаил Хазин отметил, что ему непонятен этот тезис аналитиков "Альфа-банка".
Однако с их мнением относительно малой эффективности вложений Михаил Хазин согласился. По его словам, причина этого кроется в том, что их вкладывает либеральное правительство.
Хазин говорит, что эффект от инвестиций в нацпроекты все-таки будет, однако просчитать его сейчас невозможно. Более того, на данный момент нет никаких критериев по оценке эффективности нацпроектов.
Читайте также:
Нацпроекты не для нации: как осваивают бюджет
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Президент Украинской академии политических наук рассказал о том, что предстоит сделать Владимиру Зеленскому, чтобы сдержать данные им обещания.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.