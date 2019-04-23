Хазин: Нацпроекты Путина появились, потому что у правительства Медведева нет программ

Центр макроэкономического анализа "Альфа-банка" подготовил обзор, который посвящен анализу нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В обзоре отмечается, что скорее всего с помощью нацпроектов не удастся добиться экономического рывка. Который, вообще говоря, нацпроекты и призваны обеспечить.



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Эксперты "Альфа-банка" считают, что правительству не удастся добиться поставленных целей по нацпроектам. А именно — рост ВВП от их реализации не будет больше 0,2%. Темпы экономического роста России не приблизятся к темпам экономического развития стран "большой семерки", а эффект от вливания 25 триллионов рублей будет краткосрочным.

О соответствии обзора реальным показателям "Правде.Ру" рассказал российский экономист, политолог и публицист Михаил Хазин.

"Нацпроекты нужны потому, что у правительства нет программ, и оно отказывается вкладывать деньги в экономику. И по этой причине нужно их каким-то образом заставлять. Нацпроекты — это способ заставлять. Поскольку нацпроекты делает все равно правительство, оно делает максимально нехорошим способом", — пояснил принцип нацпроектов Михаил Хазин.

По его мнению, выделенные средства на реализацию нацпроектов (а это 25 триллионов рублей — ред.) с большой вероятностью пойдут в никуда. Но это не означает, что проекты являются обиранием населения. Михаил Хазин отметил, что ему непонятен этот тезис аналитиков "Альфа-банка".

Однако с их мнением относительно малой эффективности вложений Михаил Хазин согласился. По его словам, причина этого кроется в том, что их вкладывает либеральное правительство.

Хазин говорит, что эффект от инвестиций в нацпроекты все-таки будет, однако просчитать его сейчас невозможно. Более того, на данный момент нет никаких критериев по оценке эффективности нацпроектов.

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