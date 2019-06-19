Большинство россиян не понимает, что из себя представляют нацпроекты - Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что граждан нужно активно вовлекать в реализацию нацпроектов. Об этом она заявила на Форуме социальных инноваций регионов.



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Матвиенко указала, что нацпроекты послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с потребностями людей. Их цель - значительно улучшить уровень жизни населения.

Она констатировала, что в настоящее время лишь 44% россиян что-то слышали о нацпроектах и всего 7% более конкретно представляют, что это такое.

Говоря о стартовавшем форуме, спикер отметила, что в его работе примут участие около 30 тысяч человек. В российскую столицу съехались представители всех регионов, некоторые субъекты РФ будут участвовать в мероприятии с помощью видеоконференции.

В форуме принимают участие главы министерств, вице-премьеры, депутаты и сенаторы.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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