Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что граждан нужно активно вовлекать в реализацию нацпроектов. Об этом она заявила на Форуме социальных инноваций регионов.
Матвиенко указала, что нацпроекты послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с потребностями людей. Их цель - значительно улучшить уровень жизни населения.
Она констатировала, что в настоящее время лишь 44% россиян что-то слышали о нацпроектах и всего 7% более конкретно представляют, что это такое.
Говоря о стартовавшем форуме, спикер отметила, что в его работе примут участие около 30 тысяч человек. В российскую столицу съехались представители всех регионов, некоторые субъекты РФ будут участвовать в мероприятии с помощью видеоконференции.
В форуме принимают участие главы министерств, вице-премьеры, депутаты и сенаторы.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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