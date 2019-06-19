Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Большинство россиян не понимает, что из себя представляют нацпроекты - Матвиенко

Политика print

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что граждан нужно активно вовлекать в реализацию нацпроектов. Об этом она заявила на Форуме социальных инноваций регионов.


Путин: Нацпроекты должны обеспечить прорыв в развитии страны

Матвиенко указала, что нацпроекты послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с потребностями людей. Их цель - значительно улучшить уровень жизни населения.

Она констатировала, что в настоящее время лишь 44% россиян что-то слышали о нацпроектах и всего 7% более конкретно представляют, что это такое.

Говоря о стартовавшем форуме, спикер отметила, что в его работе примут участие около 30 тысяч человек. В российскую столицу съехались представители всех регионов, некоторые субъекты РФ будут участвовать в мероприятии с помощью видеоконференции.

В форуме принимают участие главы министерств, вице-премьеры, депутаты и сенаторы.

Источник превью: сайт Совета Федерации

Читайте также:

Хазин: Нацпроекты Путина появились потому, что у правительства Медведева нет программ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы нацпроекты совет федерации валентина матвиенко
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Великие реформаторы в реалиях: Филарет
Недвижимость
Во сколько обойдется недвижимость в пятерке лучших стран мира
Здоровье и профилактика
Продукты питания, помогающие улучшить настроение
Новости Все >
Силовики проводят обыск у россиян, которые подорезваются в финансировании ИГ*
Неймар сказал президенту "ПСЖ", что хочет вернуться в "Барселону"
Компания Google будет строить жилье в Сан-Франциско
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы минобороны США
Зеленский прокомментировал свое бездействие во время инцидента с Меркель
После ЧП в Чемодановке губернатор потребовал от депутатов активнее решать проблемы населения
Тарифы за вывоз мусора будут зависеть от доходов населения﻿
Хоккеист Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада "Сент-Луиса"
Кокорин и Мамаев попадут в "режимные" колонии
В правительстве назвали рост цен на бензин "закономерным"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Политика. Новости и аналитика
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.

Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".

Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Новости Екатеринбурга
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Бывший СССР
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Политика. Новости и аналитика
Миронов: антикоррупционные инициативы правительства - лишь "мелкие шажки" в верном направлении
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Тарифы за вывоз мусора будут зависеть от доходов населения﻿
Возле украинской границы сосредоточены десятки тысяч российских военных - Генштаб ВСУ
США ответят Ирану за гибель каждого военнослужащего
Великие реформаторы в реалиях: Филарет
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
В России появился штраф за разведение костров в лесах
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Закон не поправили, а игровые автоматы поставили
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
США ответят Ирану за гибель каждого военнослужащего
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
В Госдуме начата работа над введением биометрической регистрации депутатов
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ