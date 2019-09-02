ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг регионов с самым дешевым электричеством

Больше всего электроэнергии на среднемесячную заработную плату могут себе позволить жители Иркутской области, ЯНАО и ХМАО. Это свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Меньше всего электричества на месячную зарплату могут себе позволить жители Калмыкии.

Аналитики утверждают, что Иркутская область заняла первое место в рейтинге, поскольку в регионе установлена минимальная в России стоимость электроэнергии - чуть менее рубля за один киловатт/час.