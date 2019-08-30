Минэкономразвития предложило позволить выкупать долги у банков

Министерство экономического развития предлагает обязать банки предоставить заемщикам право выкупить их собственные кредиты перед передачей долга третьему лицу. Если инициативу ведомства одобрят, то должники смогут выкупать кредиты за 2,8% от их размера, у них также будет шанс получить скидку.

Как уточняет издание "Коммерсантъ", авторы инициативы хотят предоставить заемщикам возможность перечислить кредитору стоимость права требования долга. Предполагается, что вносить деньги смогут не только сами заемщики, но и другие лица.

В ведомстве также предлагают предоставить должникам право в любое время выкупить долг "по цене, равной цене такого договора" или по двукратной цене у покупателя долга в любой момент после его передачи. Если при передаче долга были нарушены права заемщика, то выкупить его станет возможно лишь за полцены приобретения долга.

Поправки должны помочь гражданам, кредитор которых решит уступить долг третьему лицу за меньшую сумму. Документ направлен и на совершенствование баланса защиты интересов кредитора и должника.

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